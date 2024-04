Ribaltone Policlinico, Venezia e Lantieri, “si farà a Enna”

“La legge regionale da noi proposta e approvata lo scorso anno dall’Assemblea Regionale Siciliana prevede che il quarto Policlinico universitario siciliano venga istituito dove c’è una università autonoma e non una sede staccata”. Lo affermano, in una nota congiunta, i deputati regionali ennesi del Pd e Forza Italia, Fabio Venezia e Luisa Lanteri, che intervengono dopo le indiscrezioni su una presunta assegnazione a Caltanissetta del quarto Policlinico, in virtù di un accordo tra Regione e Università di Palermo che, a Caltanissetta, ha dei corsi di laurea.

L’università autonoma

Ed è proprio su quest’ultimo punto che fanno leva i due parlamentari ennesi, per cui l’Ateneo palermitano un Policlinico lo ha già e Caltanissetta non è una città con una università autonoma, a dispetto di Enna dove c’è la Kore. “Il Policlinico universitario si farà a Enna”, sentenziano i due deputati regionali.

Secondo Venezia e Lantieri, questo accordo, come emerge nella Gazzetta ufficiale, dice altro. “Siamo contenti che con l’approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Palermo verrà rafforzato il Presidio Ospedaliero S. Elia di Caltanissetta – DEA di II livello con 324 posti letto sia per le attività universitarie che per i servizi ai cittadini” proseguono i due deputati regionali.

“Il decreto assessoriale pubblicato in Gazzetta ufficiale – continuano di due parlamentari ennesi – concerne solo l’approvazione di Protocolli di Intesa tra l’Assessore della Salute e le Università di Catania, Messina e Palermo e riguardano l’ampliamento delle rete formativa per le scuole di specializzazione. Senza voler animare sterili polemiche, soprattutto in questo momento elettorale, l’Università Kore di Enna ha tutte le carte in regola per avere un Policlinico universitario e il rafforzamento del Sant’Elia non si pone assolutamente in contrapposizione a questa scelta prevista dalla legge regionale. E per quanto ci riguarda abbiamo lavorato e stiamo lavorando con serietà e impegno in questa direzione”.