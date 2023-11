Albero pericolante, chiusa la Sp 51 San Calogero

Le raffiche di vento hanno danneggiato un albero sulla Sp 51, san Calogero, al punto che si è resa necessaria la chiusura della strada. Lo affermano gli agenti della Polizia locale, frattanto sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.

Diffida al proprietario

I responsabili del settore strade della Provincia e i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno convenuto per questa soluzione, in attesa che il proprietario del fondo, già diffidato, in cui insiste l’albero, esegua i lavori per l’eliminazione del pericolo.