Forte vento, chiusa altra strada a Enna, oltre 50 interventi dei pompieri in provincia

Il forte vento che imperversa nell’Ennese sta mettendo a dura prova i vigili del fuoco del comando provinciale.

Ad Enna, dopo la chiusura di via delle Province e della Sp 51, San Calogero, per via del cedimento degli alberi, nelle scorse ore è stata disposta la chiusura, sempre per lo stesso motivo, via Coppola, una strada pedonale che collega Piazza Neglia (San Tommaso) con via Pergusa, alle spalle della Chiesa delle Anime Sante.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Dalle ore 8 di ieri, alle ore 8 della giornata odierna, a causa delle avverse condizioni meteo, sono stati effettuati oltre 55 interventi in diversi comuni della provincia. Molti di questi sono stati effettuati per alberi pericolanti o caduti, per pali pericolanti e per messa in sicurezza di coperture. Allo stato attuale tutte le squadre del comando sono impegnate in interventi analoghi doppia aver già effettuato nella prima mattinata di oggi 10 interventi.