Caserma di Pergusa, Hope e parrocchia, “datela a noi”

L’associazione di promozione sociale Hope e la parrocchia del Santissimo Crocifisso hanno presentato una richiesta al commissario straordinario del Libero consorzio Carmela Madonia per la disponibilità dei locali della caserma dei carabinieri in piazza della Bonifica, cuore del villaggio di Pergusa.

Immobile non utilizzato

Il presidio di legalità, inutilizzato da tempo, come spiegano Walter Cardaci, presidente di Hope, e fra Tonino Arena, parroco a Pergusa, che contano di poter disporre del bene.

Cardaci, “ne faremo un uso sociale”

“In questi anni di inattività, i locali della caserma hanno subito danni e deterioramenti – spiega Cardaci – si sono susseguite ipotesi di assegnazioni a istituzioni, enti sportivi e culturali, ma nulla è ancora stato realizzato. Perché allora non concedere gli spazi a realtà del territorio attive in ambito sociale che potrebbero ben utilizzarli per scopi aggregativi e benefici?”.

Fra Tonino, “un oratorio per bambini”

Fra Tonino illustra un progetto di “oratorio per bambini e ragazzi che unisce anche iniziative del centro anziani Proserpina. Uno spazio che possa legare assieme attività sociali e umanitarie, un ritrovo per gli indigenti e per i residenti di tutte le età, e del quale i pergusini hanno urgente necessità”, sostiene.

Il sostegno delle famiglie

L’associazione Hope di ispirazione cattolica, infatti, tra le sue priorità ha quella del sostegno materiale alle famiglie bisognose, con una fattiva collaborazione con il Banco alimentare. Negli ultimi anni ha inoltre portato avanti Grest, doposcuola e assistenza psicologica ad adolescenti e adulti. A sostegno della richiesta e del progetto sociale, si schierano anche famiglie e residenti del villaggio.