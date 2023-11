Libero consorzio, sì a variazioni di bilancio per oltre 3 milioni

L’assestamento generale di bilancio del Libero Consorzio Comunale di Enna assieme al ripristino degli equilibri è passato al vaglio dell’Assemblea dei sindaci, riunitasi nella sala consiliare, presieduta dal commissario straordinario, Carmen Madonia. Quindici i sindaci presenti che hanno esitato positivamente e all’unanimità la proposta di variazione presentata dal vertice politico dell’Ente ed illustrata in aula dal ragioniere capo, Gioacchino Guarrera.

L’ammontare della variazioni

Le variazioni ammontano a circa 3 milioni e 445 mila euro e sono il risultato delle richieste avanzate dai singoli settori, per l’espletamento delle diverse attività, e comprendono anche i debiti fuori bilancio.

Le voci di spesa

Le cifre più cospicue sono state richieste per l’accantonamento al fondo contenzioso per circa un milione e 200 mila euro per le liti giudiziarie sorte nel 2023, oltre 494 mila euro per l’adeguamento prezzi riguardanti l’utilizzo dei finanziamenti ricevuti dal III settore, un ulteriore finanziamento PNRR per l’Istituto Fratelli Testa di Nicosia per circa 366 mila euro e la regolarizzazione dei diritti tecnici per circa un milione e 150 mila euro.

“Con l’approvazione delle variazioni l’Ente ha completato la definizione dello strumento finanziario che consentirà lo svolgimento di tutte le attività e dei compiti istituzionali. L’assemblea dei Sindaci ha espresso parere favorevole anche sul punto 1 all’ordine del giorno riguardante i verbali delle sedute precedenti” spiegano dal Libero consorzio.