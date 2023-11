Saltano gli stipendi per i dipendenti del Comune di Valguarnera

Sgradita sorpresa ieri mattina per I 50 dipendenti comunali di Valguarnera che non si sono visti accreditare lo stipendio di novembre.

Anomalia amministrativa

Da quel che emerge comunque, non dovrebbe trattarsi di mancanza di fondi, ma di una anomalia del tutto amministrativa. Il responsabile del settore finanziario è in malattia ed in questo momento i mandati non possono essere firmati se non da lui.

La sindaca

A farlo sapere è la sindaca Draià che ha aggiunto che nei prossimi giorni sarà depositata una nuova firma, per cui il problema sarà ben presto risolto. Ma nonostante le rassicurazioni, tra i dipendenti permane lo stesso parecchio malumore, tanto che hanno già allertato le rappresentanze sindacali per un

eventuale stato di agitazione. Il malcontento in ognuno di loro è palpabile e vogliono vederci chiaro, se si tratta solamente di una questione di firma o di qualcosa altro.

Rino Caltagirone