Ex istituto Valverde, consegnati lavori di riconversione dei locali

Sono stati consegnati nella giornata di ieri, 29 novembre 2023, all’impresa aggiudicataria Luican Group srl di Caltanissetta, i lavori di riconversione funzionale dell’edificio di proprietà comunale sito ad Enna in via Valverde (ex istituto magistrale) da destinare ad asilo nido.

L’importo

L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 2.548.125,80 interamente finanziati nell’ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.

Riqualificazione dei 3 piani

“Il progetto – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Alloro – prevede la riqualificazione dei primi tre piani, al fine di ampliare il numero dei posti disponibili negli asili nido per i bambini della fascia zero – tre anni fino a novanta bambini, ovvero trenta per ciascuna sezione, rispondendo in questo modo in modo significativo alle esigenze delle famiglie ennesi”.

Come sarà l’asilo

L’asilo sarà, infatti, articolato su tre livelli collegati tra loro dalla scala e dall’ascensore che si trovano adiacenti all’ingresso principale. Nel primo livello, posto al piano terra, ci sarà l’ingresso principale, con un’area filtro adibita per accogliere e riaccompagnare i bambini da parte del personale addetto. Il piano terra ospiterà i bambini della fascia 0-1, che fruiranno di un’aula, una sala mensa ed una sala riposo oltre ad un’ampia aula destinata alle attività ludico-ricreative, una lavanderia ed i servizi igienici. Al secondo livello, corrispondente al piano primo dell’edificio, saranno collocati la maggior parte dei servizi dedicati alle attività libere e pratiche.

Biblioteca e laboratorio

In particolare verranno realizzati una sala biblioteca ed un’aula per il laboratorio, nonché un accesso diretto al cortile dall’aula laboratorio dove i bambini potranno sperimentare, prima internamente e poi esternamente, nuove attività. Verrà creata anche un’area filtro tra l’interno e l’esterno tramite la realizzazione di una pergola bioclimatica che permetterà, quando necessario, di far passare la luce solare anche al laboratorio su cui la stessa è contigua. Il terzo livello ospiterà la maggior parte delle aule per i bambini di età superiore ad 1 anno, con adiacenti alle aule, la sala adibita a mensa e la sala per il riposo, oltre agli spogliatoi ed i bagni per i bambini, per gli insegnanti e per il personale ed una sala multimediale per la proiezione di video e l’ascolto della musica. Sarà, infine, installato un impianto fotovoltaico di potenza pari a 75 kW e un sistema di accumulo in grado di sostenere il consumo energetico durante le ore più buie o nei giorni di mal tempo. Tale sistema permetterà di abbassare i costi dell’energia elettrica di almeno il 50%.

“Veniamo incontro alle famiglie”

“Un doveroso ringraziamento – conclude l’Assessore Alloro – va all’ufficio tecnico e in particolare all’Ing. Reitano, al Dott. Bonanno e all’Ing. Scarlata per l’ottimo lavoro progettuale svolto”. “Con questo ennesimo quanto importante finanziamento – commenta dal canto suo il Sindaco Maurizio Dipietro – raggiungiamo un duplice risultato, venendo incontro alle famiglie ennesi e, in particolare alle giovani coppie da un lato e intervenendo in maniera sostanziale nell’azione di rilancio di tutta la zona di Valverde, già avviata con il ritorno della struttura dell’ex magistrale nella disponibilità del nostro Comune, dall’altro”.