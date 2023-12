Calcio, Troina a Roccalumera per accorciare distanze dalla vetta

I rossoblu dell’A.S.D. Città Di Troina si preparano all’undicesima giornata del campionato di seconda

categoria, che vedrà la squadra di mister Compagnone impegnata in una delicata trasferta, la seconda

consecutiva, contro l’A.S.D. Roccalumera Calcio, nel messinese.

L’altra sfida

L’undicesima giornata si presenta molto interessante dal punto di vista sportivo, con l’attesa partita fra il Città di Francavilla, prima in classifica, e la Nike 2022, terza per differenza reti, ma a parità di punti con il Città Di Troina, seconda. E’ chiaro che il risultato di questa partita che più sarebbe utile alla causa rossoblu, sarebbe un pareggio.

La trasferta insidiosa

L’A.S.D. Roccalumera Calcio, attualmente quartultima con solo 8 punti, non è comunque da sottovalutare, sia per i fattore campo e sia per il recente pari ottenuto in trasferta contro la forte Lagoreal 1981, che potrebbe aver dato forti motivazioni e segno che la squadra, a dispetto di una posizione in classifica modesta e di risultati altalenanti, potrebbe rivelarsi insidiosa per il Città di Troina.

Il mister

Mister Salvatore Compagnone, al termine della settimana di preparazione della gara ed alla vigilia della

partita dichiara:” La gara esterna contro l’ASD Roccalumera sarà sicuramente un importante banco di

prova. Confronto aperto alle tante variabili che, con la giusta attenzione, dovremo interpretare, per fornire le adeguate risposte. La squadra in settimana ha lavorato bene ed è nelle migliori condizioni per affrontare questo arduo compito.”

Sandra La Fico