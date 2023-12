La cuffuriana Greco vice presidente del Consiglio a Valguarnera

La consigliera della DC Filippa Greco che fa parte del gruppo dei 7 oppositori, è la nuova vice- presidente del Consiglio comunale. A deciderlo la 2^ votazione di giovedì sera dove la Greco si è imposta con un punteggio di 6- 4, dopo il pareggio di 6- 6 tra maggioranza ed opposizione del 9 novembre scorso.

La votazione

Sei voti Greco, 6 Antonio Draià. Quella sera infatti non ne venne decretata l’elezione per un cavillo,

nonostante lo Statuto comunale preveda che in caso di parità a prevalere è sempre il candidato più anziano per età. Giovedì invece per sgombrare il campo da ogni dubbio il presidente Scozzarella ha

ritenuto far ripetere la votazione e considerati i numeri in Aula, la Greco è stata eletta subito. I consiglieri che non hanno partecipato al voto sono stati due, uno per parte, Enrico Capuano e Antonio Draià.

Il profilo di Greco

Chi è Filippa Greco. E’ un volto noto della politica locale, 68 anni pensionata, è stata per tanti anni assistente amministrativa all’Istituto professionale Magno di Valguarnera. Da sempre molto vicina politicamente a Totò Cuffaro, viene considerata una caterpillar elettorale per l’alto numero di voti che riesce a conseguire in ogni elezione, siano esse comunali, regionali, nazionali ed europee. Ma un

motivo c’è: oltre ad essere molto conosciuta, non si è mai tirata indietro quando ha potuto fare un favore, soprattutto a bisognosi.

La lunga amicizia con Cuffaro

“Fina” come viene chiamata comunemente, in ogni competizione elettorale sono tanti i politici a cercarla, ma come ha sempre affermato, non ha mai tradito la sua lunga amicizia politica e di militanza con Cuffaro. Dalla sua ha anche una lunga esperienza avendo sempre navigato nell’alveo politico. E’ stata diverse volte assessore e consigliere comunale, alla Pubblica istruzione nella Giunta Nocilla e in seguito consigliere comunale di maggioranza nella Giunta Leanza. Adesso è una dei consiglieri di punta del gruppo dei 7 che si contrappone alla Giunta Draià. Una domanda che in molti si pongono è la seguente: servirà questa elezione a mitigare i dissapori e le controversie col presidente Scozzarella e con la Sindaca? Gli addetti ai lavori non ci credono affatto. Questa la sua breve dichiarazione: “Sono orgogliosa del risultato ottenuto, per me è un onore ricoprire questa carica. Ringrazio tutti i colleghi che hanno consentito la mia elezione, sarò come sempre operativa per il bene della mia comunità”.

Rino Caltagirone