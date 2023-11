Nuovo attacco a Scozzarella, 2 consiglieri chiedono le dimissioni

Che il consiglio comunale fosse diventato da troppo tempo un ring dialettico di accuse, controaccuse, esposti alla Procura ed altro lo si sapeva già.

Scozzarella attaccato da 2 consiglieri

A riprova di ciò dopo l’intervento di Giuseppe Speranza che ha accusato la sindaca e il responsabile dell’ufficio tecnico sugli incarichi conferiti, è adesso il turno dei consiglieri Filippa D’Angelo e Luca Bonanno che attaccano invece ancora una volta il presidente del consiglio Enrico Scozzarella.

Le accuse

“Il consiglio comunale dell’altra sera – affermano- ha fatto registrare l’ennesimo tentativo da parte del Presidente del Consiglio comunale Scozzarella di far votare atti portati in Aula in maniera errata. Doveva essere votato il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni ma l’oggetto posto all’ordine del giorno indicava altra Delibera superata da una delibera di Giunta comunale successiva. La stessa proposta di delibera, seppur corredata di pareri, era carente rispetto alle osservazioni fatte dall’organo di revisione che nel parere reso suggerisce all’Amministrazione di acquisire una stima reale sull’immobile ex Scuola Agraria. Nemmeno il punto riguardo l’Acquisizione di Beni e Servizi poteva essere votato serenamente perché all’interno vi è indicato l’acquisto del pulmino ibrido per un importo pari a 53.000,00 euro, soldi che, da dichiarazioni del Sindaco, sembrano essere insufficienti per l’acquisto dello stesso, tanto che si vorrebbe optare per l’acquisto del Taxi sociale, atto di indirizzo votato dall’Aula ma posto all’attenzione dei Consiglieri comunali, dal collega Luca Bonanno.”

Lo scontro in aula

Difficile, come detto, anche la discussione che si è dovuta gestire all’interno dell’aula sul Piano triennale delle OO.PP dove nessuno dei consiglieri ha risparmiato colpi e, soprattutto, è stato messo in evidenza che lo stesso Piano triennale può essere integrato con una progettazione mirata sull’abbattimento delle barriere architettoniche, i P.E.B.A., ovvero i “Piani per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche”, i cui fondi potrebbero essere presi dall’ultimo Bando che prevede per la pianificazione e il coordinamento un finanziamento ai comuni.

I consiglieri hanno ritenuto opportuno fare delle integrazioni ai punti posti all’ordine del giorno, infatti, al Piano triennale delle OO.PP. hanno suggerito di impegnare gli Uffici verso una progettazione per il cimitero comunale ma la stessa pianificazione per la Consigliera Filippa D’Angelo e il Consigliere Luca Bonanno, può essere ipotizzata anche per le Scuole del territorio comunale.

L’invito a Scozarella a dimettersi

Invece per l’Acquisizione di Beni e Servizi hanno suggerito di acquistare la pesa per i rifiuti, il cui atto di

indirizzo, a firma della consigliera D’Angelo è stato votato dall’Aula già ad agosto scorso. “Tutti i punti -concludono i due consiglieri di opposizione- sono stati rinviati con l’auspicio che l’Amministrazione e

gli Uffici siano conseguenziali ai suggerimenti dati, ma l’auspicio più forte è quello che il Presidente del Consiglio comunale Scozzarella, sfiduciato a buon ragione da sette consiglieri comunali visti gli errori

grossolani che reitera e che ancora continuano ad imbarazzare l’Aula, prenda atto della sua inadeguatezza e ponga fine a questa agonia politica che compromette fortemente i lavori dell’Aula, soprattutto in un momento in cui si è commissariati per il Rendiconto di gestione 2022 e per il Bilancio di previsione.”

Rino Caltagirone