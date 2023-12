Mafia 2.0, il nuovo libro del giornalista Trovato

Presentato ieri sera, alla Torre Capitania a Troina, il libro di Josè Trovato “Mafia 2.0”, il libro-inchiesta

sulla più forte organizzazione criminale dell’entroterra siciliano, sui suoi capi e le principali

attività illegali in cui operano. Il libro, presentato all’interno della rassegna letteraria “Troina legge”, ha visto la presenza di autorevoli personaggi politici, impegnati nella battaglia contro la mafia, come il deputato regionale del Pd Fabio, Venezia, membro della commissione antimafia all’Ars, ex sindaco di Troina, e Piero Livolsi, sindaco di Leonforte.

I fatti di mafia con gli occhi del giornalista

A moderare l’incontro, Adelina Cavaleri, intercalato dalla lettura di alcune pagine per voce di Elisa Di Dio.

Un libro che racconta l’entroterra siciliano, dalla prospettiva di chi ha vissuto in prima persona i fatti

di mafia attraverso la lettura degli atti processuali e dai racconti dei suoi protagonisti. Primo fra tutti

Fabio Venezia, che ieri sera ha ricordato il suo impegno contro i fenomeni mafiosi e quello

dell’intera città. Una serata importante per Troina, che però, non ha risposto con una partecipazione massiccia all’evento, come ha sottolineato Angelo Impellizzeri, presidente dell’Azienda Silvo Pastorale di Troina, anch’egli impegnato nel lungo e difficile percorso di legalità.

“Uscita dei mafiosi dal carcere”

A conclusione della serata, un messaggio lanciato dall’autore, Josè Trovato, ha fatto da eco ai ricordi

dei presenti: “lascio un monito per la preoccupazione determinata dall’uscita dal carcere di tanti mafiosi che in provincia rischiano di riprendere, in questi giorni, semplicemente da dove avevano interrotto”.

Un messaggio preciso e attento, una raccomandazione a non abbassare mai la guardia, perché la battaglia contro la mafia, è ancora tutta da vincere.

Sandra La Fico