Donna trova portafogli con 200 euro e lo restituisce

Simona Calabrese, una giovane donna troinese, dopo aver trovato in via Marchesino, nel quartiere Borgo, un portafogli con 220 euro e si è premurato di farlo riavere al proprietario.

Il racconto

“Erano le 17.30 circa quando, passando per via Marchesino, ho visto a terra delle banconote ed un portafoglio aperto. L’ho preso ed ho visto che dentro c’erano altre banconote e un documento di riconoscimento intestato ad un uomo”, ci ha raccontato Simona. A quel punto, la giovane troinese ha chiamato il comando dei vigili urbani per consegnargli il portafogli con tutti i soldi che c’erano dentro e fuori sulla strada.

La consegna

A riceverlo sono i due vigili urbani Silvestro Militello e Salvatore Militello, che quel pomeriggio di lunedì erano in servizio. “Nel portafogli cheSimona ci ha consegnato c’era il documento di riconoscimento del proprietario, che abbiamo subito cercato e trovato, al quale abbiamo consegnato il portafogli con i soldi”, ci hanno detto i due vigli urbani. L’uomo non si era ancora accorto di aver perso il portafogli, ma riaverlo di nuovo tra le sue mani è stata una piacevole sorpresa. Naturalmente ha ringraziato Simona, che considera quello che ha fatto un gesto normale: “Può capitare a chiunque trovare un portafogli per strada; ed è un dovere farlo riavere alla persona che l’ha perso”. Non c’è che dire: il gesto di Simona è un bel gesto di senso civico.

Silvano Privitera