Mercato settimanale a Valguarnera, soluzione lontana

A Valguarnera non si trova un sito idoneo per la collocazione definitiva del mercato settimanale e il problema approda in commissione consiliare. Sino all’anno scorso, poco prima dell’inizio dei lavori presso la Villa Comunale, il mercato settimanale (settore abbigliamento) veniva effettuato da sempre tutti i mercoledì lungo la via Sant’Elena.

L’ipotesi villaggio Aldisio

Così come il settore alimentare era allocato nei pressi del villaggio Aldisio. Durante i lavori di riqualificazione della villa comunale di via Sant’Elena, con propria ordinanza la sindaca decise di spostare provvisoriamente il tutto all’interno del villaggio, creando però non pochi disagi ai residenti che non avevano neanche possibilità il mercoledì ad uscire le auto dai loro garage.

Il voto in Consiglio

Tuttavia terminati nel marzo scorso i lavori in via Sant’Elena, il settore abbigliamento- così come era stato stabilito nella determina- non tornò al proprio posto, per via del parere negativo espresso dalla Polizia municipale e dall’Ufficio tecnico, parere espresso in ordine al fatto che erano stati piantumati nuovi alberi

lungo i due marciapiedi. La questione viene affrontata dal Consiglio comunale che a seguito dei pareri negativi espressi e per il fatto che non era stata reperita altra area adattabile, decide- attraverso

anche la modifica del regolamento- di collocare definitivamente tutto il mercato (alimentare e non) lungo il perimetro del villaggio Aldisio.

Le proteste dei residenti

Ma fioccano le proteste dei residenti che fanno sapere che tale soluzione non sia la più corretta dal punto di vista funzionale e la più coerente rispetto alla normativa, vista la ristrettezza degli spazi. “L’attuale collocazione- viene scritto dai residenti in un documento- è fortemente ostentata sia dai cittadini che dagli ambulanti, penalizzati entrambi nonché dai residenti costretti a vedere ostruite dalle bancarelle le entrate delle proprie abitazioni e dei propri garage, oltre che impediti ad essere raggiunti da un’autoambulanza nel caso qualcuno stesse male. Sul rispetto delle norme- scrivono- poi non ci sono le condizioni minime di sicurezza per i lavoratori, gli utenti, i residenti e chiedono se sia stata coinvolta l’Asp per il rilascio del parere igienico- sanitario ed i Vigili del Fuoco per le necessarie vie di fuga”.

La palla passa alla IV Commissione

Il problema sicuramente c’è ed esiste, ma come accennavamo già a Valguarnera a causa della esiguità del territorio non c’è area adatta disponibile e mai alcuna amministrazione ha pensato nel corso degli anni di dotarla, non solo per il mercato settimanale ma anche per altri usi. Adesso il problema è nelle mani della IV commissione che dovrà trovare una soluzione. La sindaca, presente alla riunione con i residenti, ha

invitato tutti al dialogo costruttivo per risolvere il problema, l’assessore al ramo Gianluca Arena ha fatto invece sapere che al più presto incontrerà tutti gli organi preposti, Ufficio tecnico, Polizia municipale e Suap per trovare una soluzione.

Rino Caltagirone