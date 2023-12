Coltivazione di droga in casa, gip rimette donna in libertà

E’ tornata in libertà la donna che era stata arrestata dalla polizia, ad Enna, al termine di una indagine antidroga per cui è rimasta coinvolta la figlia dell’indagata.

La decisione del gip

La decisione è stata assunta dal Giudice per le indagini del Tribunale di Enna al termine dell’udienza di convalida tenutasi al palazzo di giustizia. Il gip ha convalidato l’arresto eseguito dagli agenti della Questura di Enna ma contestualmente ha modificato la misura cautelare, infatti ha applicato l’obbligo di firma per la donna e non più i domiciliari.

“No attività di spaccio”

Nel corso della perquisizione nell’abitazione della donna, che vive insieme alla figlia, gli inquirenti hanno rinvenuto 17 piantine di droga, poste sotto sequestro e spedite nei laboratori “per verificarne il principio attivo” precisa l’avvocato Cinzia Ingrà, difensore della donna. In merito alla presenza delle piantine, la difesa esclude qualsiasi legame con un’attività di spaccio, frattanto le indagini, coordinate dalla Procura di Enna, sono ancora in corso.