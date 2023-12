Villa Romana e Morgantina, “sì a navette per i turisti”

Se un turista volesse vedere nella stessa giornata la Villa romana, a Piazza Armerina, e poi il sito archeologico di Morgantina, con una tappa pure al museo di Aidone, avrebbe bisogno di un mezzo privato.

Collegamenti carenti tra i 2 siti

Non c’è, infatti, un servizio navetta dedicato, a meno che non si decida di affidarsi ai bus usati dai pendolari ma questa è un’altra storia perché i tempi di chi vive in un territorio sono diversi rispetto a quelli di un visitatore.

Unire i due siti con navette

Nelle settimane scorse, l’assessore alla Cultura di Aidone, Alessandra Mirabella, aveva lanciato una proposta, quella di creare una azione sinergica tra il Comune di Aidone e Piazza Armerina per elaborare un progetto legato al trasporto pubblico allo scopo di unire i due siti, così preziosi per l’economia del territorio. In sostanza, significherebbe mettere a disposizione delle navette che facciano da spola tra un sito ed un altro senza sosta, in modo da garantire una rapidità negli spostamenti.

Sì del sindaco di Piazza Armerina

L’idea è piaciuta al sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, che rilancia la proposta, chiamando in causa anche il Parco archeologico di Morgatina e della Villa Romana del Casale.

“Condivido la proposta dell’assessore di Aidone: sono necessarie azioni sinergiche da parte dei due Comuni per mettere in rete – dice a ViviEnna il sindaco di Piazza Armerina – i siti archeologici e storici nell’ottica di un percorso sinergico che deve essere condotto dal Parco archeologico Villa Romana e Morgantina. E’ indubbio che sono necessarie delle risorse economiche per portare avanti questo progetto che possa prevedere un collegamento costante tra i nostri tesori. Sono certo che questa idea la porteremo avanti insieme in tutti i tavoli, a cominciare dal Comitato tecnico scientifico in cui i sindaci hanno un ruolo importante all’interno del Parco archeologico. Confidiamo nella sensibilità del direttore del Parco archeologico”.

La navetta

“Da circa un anno e mezzo abbiamo istituito la navetta che collega la Villa romana con la città proprio perché non era previsto, visto che nessuno si era mai posto il problema” conclude il sindaco di Piazza Armerina.