Chiusura Morgantina, direttore, “solo 9 addetti, non si può lavorare nei festivi”

La decisione di aprire nei weekend a settimane alterne è del direttore del Parco archeologico di Morgantina, Liborio Calascibetta in quale spiega che la decisione è dovuta alla carenza di personale.

“Solo 9 persone per museo e sito”

“Abbiamo nove persone in tutto per il museo – aggiunge – e per il sito di Morgantina, di cui una in 104, e abbiamo ampiamente superato il limite per farle lavorare nei festivi. Se si risolverà il problema sono pronto ad aprire tutti i fine settimana”.

La guida turistica

“Il cronico problema della carenza di personale non si risolve di mese in mese centellinando le ore di apertura e chiudendo nei festivi, ma con un urgente piano di assunzioni di personale qualificato, come accade ovunque in Italia – dice Serena Rafiotta, archeologa e guida turistica”.

La soluzione

L’archeologa, inoltre, intravede una soluzione. “Inoltre, non si comprende come mai il personale del Parco non possa spostarsi da un comune all’altro, da Piazza o Enna ad Aidone per esempio, per evitare le chiusure domenicali. Anni fa arrivarono custodi da Centuripe a Piazza e Aidone per garantire i turni. E se il problema di personale è grave, come mai si proroga la chiusura giornaliera della Villa Romana in bassa stagione, coi flussi turistici ridotti al minimo?”.