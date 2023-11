Dietrofront della Regione, chiuso sito di Morgantina

Malumori e dissenso dei turisti per l’impossibilità di visitare il museo di Aidone e l’area archeologica di Morgantina nella giornata di ieri (domenica).

La comunicazione in un cartello

Un piccolo cartello, collocato sul portone di ingresso del museo, indicava che il museo di Aidone e Morgantina sarebbero rimasti chiusi dalle 9 alle 18, così come avverrà il prossimo 26 novembre. Diversi i turisti, che di fronte all’inaccessibilità dei due luoghi di cultura, infastiditi, hanno manifestato il loro disappunto anche presso l’Ufficio turistico della Pro Loco.

L’interlocuzione tra sindaco e Regione

La notizia che i due siti sarebbero rimasti chiusi nella giornata di oggi e di domenica 26 novembre era stata data dalla Pro Loco di Aidone, alcuni giorni fa. L’azione dello stesso sindaco di Aidone Annamaria

Raccuglia, che, avendo appreso la notizia, aveva sollecitato l’intervento dell’on. Luisa Lantieri che a sua volta ha interagito con l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato e con il Dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e dell’Identità siciliana Mario La Rocca, sembrava però andare nella direzione che ci sarebbe stato un ripensamento sulla chiusura, ma ciò non è avvenuto .

Personale ridotto all’osso

L’annoso problema del personale custode, ridotto all’osso a causa di pensionamenti e trasferimenti, ha costretto nel tempo a chiusure del museo e di Morgantina, alternativamente, per intere giornate e/o ad aperture con orari ridotti, che proseguono, senza che ad oggi si sia fatto alcunchè per risolvere la questione. Una situazione che mortifica ulteriormente i due importanti luoghi di cultura e che

penalizza l’economia del piccolo territorio di Aidone. Ma si può sopperire alla mancanza del personale custode e quindi evitare la chiusura dei due luoghi di cultura utilizzando, temporaneamente, le associazioni del territorio? Il sindaco Raccuglia spingerebbe in tal senso proponendo un protocollo d’intesa tra Comune e Assessorato regionale, per l’impiego dei volontari, nelle more che la Regione trovi la soluzione definitiva.

Angela Rita Palermo