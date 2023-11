Caso Morgantina, furia sindaco, “non informata, subito la convenzione”

E’ diventato un caso la chiusura, nella giornata di ieri, del sito archeologico di Morgantina e del museo di Aidone. Il sindaco, Anna Maria Raccuglia, raggiunta da ViviEnna, spiega di non essere stata informata dello stop alle visite dei turisti, certa, come era, dell’intesa raggiunta la settimana scorsa dopo una interlocuzione con la Regione.

Sindaco, come è accaduto?

“La garanzia dell’apertura dei siti era stata data dal direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale dopo una interlocuzione con l’assessorato regionale ai Beni culturali. Avrebbe dovuto informarmi di questa decisione”.

Ed ora che si fa, sindaco?

Ho chiesto un incontro al Comitato tecnico scientifico del Parco, inoltre mercoledì, insieme alla parlamentare regionale, Luisa Lantieri, sarò in assessorato, a Palermo, per incontrare il direttore generale dell’assessorato regionale ai Beni culturali, Mario La Rocca, per la firma della convenzione finalizzata all’utilizzo del personale delle associazioni sia al museo di Aidone sia al sito di Morgantina per garantirne l’apertura. Anticiperemo la sottoscrizione della convenzione dopo quanto accaduto ieri.

Vuol dire che non ci saranno nuove chiusure?

Non dovrebbe esserci una nuova chiusura.