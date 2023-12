Minacce a testimone di un processo, sequestro pc a imputato di Leonforte

Un uomo di Leonforte avrebbe fatto recapitare minacce di morte ai danni di una donna, testimone chiave di un processo che lo vede come imputato. Ne sono certi i magistrati della Procura di Enna che hanno denunciato l’uomo, A.F., con l’accusa di minacce gravi, compiute a mezzo di scritto anonimo in danno di una donna.

Le perquisizioni disposte dai magistrati

I magistrati, il Procuratore facente funzioni Stefania Leonte ed il pm Domenico Cattano hanno disposto delle perquisizioni nelle abitazioni e relative pertinenze nella disponibilità dell’imputato.

Vittima è testimone chiave

Ad eseguirle sono stati gli agenti della sezione di polizia giudiziaria, con la collaborazione della Polizia scientifica di Enna e Catania ed al termine degli accertamenti sono stato raccolto “elementi a carico di A.F., il quale è ritenuto essere il mandante delle minacce inviate alla donna, testimone chiave in un altro processo a carico del medesimo indagato, che, per tali fatti, è attualmente in stato di detenzione domiciliare, in quanto già destinatario di una misura cautelare”.

Il sequestro

Nel corso della perquisizione è stato sequestrato numeroso materiale informatico sul quale la stessa Procura di Enna ha disposto accertamenti tecnici, al fine di verificare se lo scritto anonimo sia stato realizzato a mezzo di tali apparecchiature.