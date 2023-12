Lavori alla condotta di Siciliacque, Ati, “troppi problemi”

“Faremo degli approfondimenti, perché questi problemi alla condotta gestita da Siciliacque si stanno ripetendo con una certa periodicità”. Lo afferma a ViviEnna il presidente dell’Ati, nonché sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, in merito alla sospensione del servizio idrico in 10 Comuni dell’Ennese e nell’area industriale del Dittaino per i lavori alla condotta che dagli acquedotti Ancipa e Blufi arriva a questi Comuni.

I problemi in estate

Del resto, in estate, nel momento del caldo più torrido, capace di scatenare numerosi incendi nell’Ennese, Siciliacque dispose dei lavori che lasciarono senza acqua una fetta importante del territorio. Il presidente dell’Ati solleva della perplessità sulla tenuta di questa condotta ed il timore che possano ripetersi altri problemi è concreto.

“Falla alla condotta”

“Si tratta di un intervento straordinario per via di una falla che si è aperta in una condotta, la quale, però, presenta varie criticità. I lavori sono in corso, Siciliacque sta facendo il possibile, dalle informazioni che ho appreso, per concludere gli interventi prima di quanto è stato indicato. Non è un problema riconducibile al gestore del servizio, AcquaEnna, o all’Ati” spiega a ViviEnna il sindaco di Piazza Armerina e presidente dell’Ati.

Le autobotti

“In casi di emergenza, interveniamo mettendo a disposizione le autobotti” conclude Cammarata.