Urla, schiamazzi e ceffoni, momenti di paura a Enna

Urla, schiamazzi e qualche pugno: è quanto sarebbe accaduto nel pomeriggio di l’altro ieri in prossimità di viale IV Novembre, ad Enna, a ridosso di un locale.

Le testimonianze

Protagonisti di questa vicenda sarebbero state almeno tre persone, stando al racconto di qualche testimone, che è rimasto impaurito per alcune scene di violenza accadute sotto i propri occhi. Lo scontro sarebbe stato tra giovani, uno in particolare si sarebbe segnalato per la sua intemperanza, scatenando poi la reazione di altri due ragazzi.

Urla e minacce

Sarebbero volate parole grosse e dei ceffoni, un residente ha anche assicurato di aver visto volare dei tavoli di un locale situato a ridosso della zuffa.

L’intervento della polizia

Ci sono state alcune richieste di intervento alla polizia e poco dopo sul posto si sono recati gli agenti delle Volanti per comprendere cosa fosse accaduto. A quanto pare, uno dei giovani, forse il più scalmanato, è stato allontanato e le indagini sono in corso.