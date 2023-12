Il futuro delle autonomie locali e le riforme mai varate

E’ previsto per domani pomeriggio l’ultimo dei seminari organizzati dall’Associazione siciliana degli enti locali (ASAEL) nell’ambito del VII° corso di formazione politico- istituzionale per giovani Amministratori locali.

I relatori

Massimo Greco, relazionerà sul tema “Il ruolo dei Comuni nelle politiche di aera vasta e il disegno di legge sulle nuove Province”, l’On. Franco Piro sul tema “E’ necessaria una riforma delle autonomie locali in Sicilia ad oltre trent’anni dalla l.r. n. 7/1992 ??”.



Seguirà la tavola rotonda, su piattaforma zoom, che sarà introdotta dal Presidente dell’ASAEL Matteo Cocchiara. Parteciperanno lo studioso di legislazione regionale ed ex dirigente dell’ARS Eugenio Consoli, il componente della 1° commissione legislativa dell’ARS Mario Giambona, il Presidente dell’ANCI Sicilia Pino Amenta, il Sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli e il Dirigente Generale del Dipartimento autonomia locali Salvatore Taormina. Le conclusioni saranno affidate all’Assessore regionale alle autonomie locali Andrea Messina.

Il dibattito

Sarà certamente l’occasione per fare il punto sull’attuale sistema delle autonomie locali in Sicilia, le cui esigenze di riforma sono state da tempo annunciate ma puntualmente posticipate. Almeno quattro saranno le direttrici che orienteranno la tavola rotonda. L’incapacità dei “Comuni polvere” di affrontare con efficacia lo spopolamento delle aree interne, la frammentazione eccessiva dei pubblici poteri per il governo dei servizi pubblici locali, l’idoneità degli attuali modelli associativi per la gestione associata di

funzioni e servizi comunali e il modello di ente intermedio più adeguato per il governo dell’area vasta.