L’Enna supera il Modica e si laurea campione d’inverno

E’ bastato un gol nel primo tempo di Cocimano per consentire all’Enna di battere il Modica e chiudere il 2023 in testa alla classifica del girone B del campionato di Eccellenza.

Lo stacco di testa di Cocimano

Il numero 10 gialloverde, con uno stacco di testa imperioso, ha spezzato le speranze dei rossoblu, ricacciati indietro indietro di 6 punti e spezzando, praticamente, i sogni di gloria della formazione allenata dall’ex Pippo Strano.

Partita col brivido per l’Enna

La partita, come era facile immaginare, è stata molto tesa. All’inizio della gara, il neo acquisto Veneroso ha provato a bagnare con un gol l’esordio in maglia gialloverde ma il portiere modicano è stato bravo a deviare. Ma la palla gol, prima dello stacco di Cocimano, l’hanno avuta gli ospiti ma Di Carlo è stato superlativo a bloccare l’incursione avversaria.

Secondo tempo senza grandi emozioni

Nel secondo tempo, la partita si è fatta più nervosa, l’arbitro è stato ondivago nelle sue decisioni, creando nervosismo tra i giocatori. L’Enna ha provato a controllare la gara ma il Modica, nonostante l’obbligo di agganciare i gialloverdi per evitare di trovarsi troppo indietro in classifica, non è riuscito a segnare.

Festa negli spogliatoi

A fine gara, aria di festa tra gli spalti del Gaeta e negli spogliatoi: i giocatori, galvanizzati dal successo, hanno cantato, soprattutto perché hanno chiuso in testa il girone di andata, laureandosi campioni di inverno. In scia all’Enna, il Paternò, l’ex squadra di Giovanni Campanella, che ha battuto senza difficoltà il Santa Croce. Tra le due squadre c’è un solo punto di differenza.