Enna calcio, Campanella, “col Modica non decisiva, Veneroso è pronto”

“Non è una partita determinante per il campionato”. Lo afferma a ViviEnna l’allenatore dell’Enna Giovanni Campanella alla vigilia della partitissima di domani al Gaeta contro il Modica. Parole morigerate, forse per non far crescere la tensione a squadra ed ambiente per una gara, l’ultima dell’anno, che, comunque, è di estrema importanza.

La sfida incrociata con il Paternò

L’Enna è in testa alla classifica con 32 punti mentre il Modica è terzo, a tre punti dalla capolista, secondo c’è il Paternò, a 31 punti, che giocherà in casa con il Santa Croce.

In caso di pareggio nel big match al Gaeta, gli etnei chiuderebbero il 2023 in testa al girone B di Eccellenza ma la squadra di Campanella intende incamerare i 3 punti davanti al proprio pubblico che arriverà in massa. La società ha indetto la giornata gialloverde, per cui saranno sospesi gli abbonamenti. Da parte sua, il Modica non può permettersi passi falsi, una sconfitta la ricaccerebbe troppo indietro.

“Veneroso è pronto”

L’Enna, nel corso della settimana, ha ufficializzato l’arrivo dell’ala Mauro Veneroso, proveniente dall’Orvietana, che milita in serie D.

Mister, è pronto per giocare?

Si, si è integrato bene con il gruppo

Quale è il punto di forza del Modica?

Il punto di forza del Modica è la squadra

Il rinforzo del Modica

Anche il Modica è stato molto attivo nel calcio mercato: nei giorni scorsi ha ufficializzato l’arrivo di Luca Palmisano, centrocampista, 26 anni, proveniente dal Siracusa, squadra con cui la scorsa stagione ha vinto i playoff di Eccellenza. Palmisano ha collezionato 48 presenze in serie D indossando le maglie di: Due Torri, Palazzolo, Biancavilla e Siracusa. 5 sono le presenze in Lega Pro con la maglia dell’Avellino