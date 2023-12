Possesso di droga e botte ai poliziotti, giovane arrestato

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Piazza Armerina dagli agenti del commissariato di polizia. Il ragazzo, originario della Guinea, deve rispondere di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato ai danni dell’auto della polizia, oltre che di possesso di sostanze stupefacenti.

La vicenda

Il fatto risale ai giorni scorsi dopo la segnalazione di un ragazzo ubriaco in un locale di Piazza Armerina che avrebbe avuto un atteggiamento molesto. Gli agenti si sono recati nell’attività e quando il giovane si è reso conto di essere finito nel mirino delle forze dell’ordine è scappato a piedi. Ne è nato un inseguimento per le vie della città e quando è stato bloccato avrebbe sferrato calci e pugni contro i poliziotti, che sono riusciti a immobilizzarlo anche grazie all’aiuto di un passante.

Danni alla macchina

Il ragazzo, in stato di ubriachezza, avrebbe sferrato una testata contro un finestrino dell’auto della polizia, infrangendo il finestrino e provando a lanciarsi da quel buco in corsa. E’ stato fermato e poi condotto negli uffici del commissariato dove è stato dichiarato in stato di arresto. La misura cautelare è stata convalidata dal gip del Tribunale di Enna.

La droga

Nel corso dei controlli, la polizia ha rinvenuto 4,6 grammi di droga, che lo straniero aveva con se, altri 1,6 grammi erano nel locale ed anche questa quantità era nella sua disponibilità