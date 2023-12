Natale insieme ad Aidone, prima assoluta di Ricordo

Nell’”Omaggio a Italo Calvino”, per celebrare il centenario dalla nascita, sarà eseguita, stasera alle 19 nella sede della alla Fondazione Marida Correnti, in via Garibaldi, ad Aidone, in prima assoluta, “Ricordo”, composizione per mezzosoprano e pianoforte del compositore Giuseppe Di Giunta, su testo della

giovane autrice aidonese Alessandra Romano.

La fusione culturale

E’ venuta proprio al bravissimo musicista Di Giunta, vicepresidente della locale Pro Loco, l’idea di intessere le trame della letteratura con le coinvolgenti note della musica trascinando la giovane Alessandra Romano, fresca di laurea in Filologia moderna, in quest’opera progettuale di particolare interesse culturale che, con un convegno/concerto, intende celebrare il romanziere/ scrittore Calvino.

Natale insieme

L’evento, inserito nella scaletta della programmazione “Natale Insieme”, varato dall’amministrazione comunale, sarà arricchito dagli interventi di Alessandra Mirabella, docente di lettere, assessore alla Cultura e vicesindaco del comune di Aidone, della musicologa di Palermo Greta Gentile, direttrice d’orchestra, di Gianni Cianciolo, docente, presidente della Pro Loco di Aidone, di Gianluca Furnari, pianista e organista di Piazza Armerina, Giulia Alletto, mezzosoprano del teatro comunale di Bologna. L’evento è stato voluto dall’assessorato comunale alla Cultura guidato da Alessandra Mirabella e organizzato in sinergia con la Pro Loco di Aidone.

Angela Rita Palermo