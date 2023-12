Palermo lascia Moderati per Enna, “sosterrà sindaco”

“Prendiamo atto da una comunicazione depositata presso l’ufficio di presidenza, che la consigliera Palermo esce dal gruppo dei Moderati per Enna ed aderisce al gruppo misto”. E’ quanto affermato dal gruppo consiliare Moderati per Enna in merito alla fuoriuscita di Gaetana Palermo dal movimento che, però, fa una previsione.

“Sarà 11esimio consigliere di Dipietro”

“Abbiamo validi elementi – si legge nella nota di Moderati per Enna – per poter dire che la consigliera in questione, che è bene ricordare fu eletta nella lista del candidato sindaco Cardaci, da oggi di fatto diventerà l’undicesima consigliera a sostegno del sindaco Dipietro, lo stesso che solo pochi anni fa la defenestrò dalla sua prima giunta.

I rapporti tra Palermo e sindaco

Il gruppo Moderati per Enna ricorda le ruggini tra la consigliera ed il sindaco Dipietro. “Ma vi è di più, nel conflittuale rapporto politico tra i due, come ad esempio non ricordare l’esposto alla Procura della Repubblica, per i presunti – si legge nella nota – concorsi pilotati e finanche la richiesta di intervento della commissione regionale antimafia, ed in entrambi i casi la consigliera Palermo, come dimostrano gli atti, ha assunto un ruolo di primo piano. Ed infine, solo in ordine di tempo e non certamente di importanza, il rapporto con il suo acerrimo avversario politico Colianni, artefice durante l’ultima campagna elettorale delle regionali, di una dura battaglia giudiziaria contro il candidato Occhipinti. Potremmo sintetizzare il tutto come la politica dei ripensamenti”.

Strade separate

“Questi brevi esempi, ci portano a dire che abbiamo una visione politica diversa che non consente la prosecuzione di un percorso comune motivo per cui le strade si separano. Il tempo darà le giuste risposte e qualificherà le scelte di ognuno, marcando od elidendo il confine tra ipotesi fantasiosa e mesta realtà” conclude la nota di Moderati per Enna.