Palermo, “scelto campo del Centrodestra, tra poco ci saranno elezioni”

La notizia del divorzio politico della consigliera Gaetana Palermo da Moderati per Enna è arrivata nel giorno del Consiglio comunale. Ad ufficializzarla è stato il gruppo politico con una nota. ViviEnna ha sentito la consigliera comunale affinché potesse chiarire le ragioni di questa decisione….

Consigliera, quindi ha lasciato Moderati per Enna…

Nel merito della vicenda non posso che confermare il mio distacco dal gruppo dei Moderati, composto da persone perbene, con cui ho condiviso un breve ma intenso rapporto politico, che spero possa presto riallacciarsi.

Quali sono le ragioni?

E’ evidente che non condivido le attuali strategie politiche dei Moderati e soprattutto, non ho condiviso la visione futura. Come è noto io sono da anni vicinissima alle posizioni dell’assessore regionale Marco Falcone, a cui mi lega un rapporto di sincera stima ed amicizia, e sono da sempre collocata nell’area di centro-destra, in ragione di ciò credevo che la collocazione più fisiologica per il gruppo fosse nell’area moderata del centro-destra e ritenevo opportuno ipotizzare una collaborazione amministrativa con l’attuale amministrazione per come ci veniva proposto. Sarebbe stato per noi un momento importante dove avremmo potuto dimostrare di saper lavorare per il nostro territorio e di saper cogliere le tante opportunità legate al PNNR ed ai tanti finanziamenti non solo europei previsti per le aree dell’entroterra Siciliano.

Dietro l’angolo ci sono le elezioni…

Ritenevo, inoltre, che l’approssimarsi di nuove competizioni elettorali ci imponesse di scegliere in quale parte del campo giocare, il mio riferimento è alle elezioni Europee e alle Provinciali. Avendo preso atto della diversità di vedute con il gruppo ho ritenuto di fare un passo indietro, non prima di aver ringraziato e salutato i tre consiglieri Baldi, Gargaglione e Macaluso.