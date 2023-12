Sabatino console onorario della Bosnia ad Enna

Il ministero per gli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha accolto la proposta dell’ambasciata bosniaca in Italia ed ha quindi istituito un Consolato onorario della Bosnia ed Erzegovina ad Enna, nominando il presidente dell’associazione Luciano Lama, Michele Sabatino come titolare.

Il presidente dell’associazione Lama

“Si tratta di un risultato prestigioso ma soprattutto un riconoscimento di anni di solidarietà e di promozione in Bosnia a favore delle popolazioni locali ed in particolare dei bambini – commenta il Presidente dell’Associazione Luciano Lama Michele Sabartino – un traguardo che rappresenta l’inizio di un ulteriore impegno con uno sguardo rivolto alla cooperazione allo sviluppo e alla costruzione di una prospettiva di adesione della Bosnia all’Unione Europea. Un risultato che premia l’impegno di tanti a cominciare da chi – prima di me – come il past- President Pino Castellano – hanno dedicato tutta la loro dedizione ad una causa tanto alta e nobile”