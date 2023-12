Fuga gas, rientrate a casa le 20 famiglie evacuate, controlli sui lavori

Sono rientrate a casa le 20 famiglie residenti in via Principato, a Piazza Armerina, fatte evacuare dai vigili del fuoco a causa di una pericolosa fuga di gas. L’intervento è inizio alle 16,30 di ieri e ci sono volute molte ore prima che i pompieri ponessero fine all’emergenza e così è finito il disagio per i residenti delle palazzine che abitano a ridosso dell’area in cui si è registrato il problema.

La trivella ha causato la falla

Sono in corso dei lavori e la ditta avrebbe usato una trivella ma il tecnico, evidentemente, non si è accorto della presenza delle tubazione del gas. L’allarme è stato dato immediatamente e ci sono stati momenti di grande apprensione: si è temuta una esplosione, per non parlare dei pericoli derivante dall’inalazione del gas ma, per fortuna, non è accaduto nulla di grave.

Le indagini della polizia

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, c’erano anche i vigili urbani e gli agenti del commissariato di polizia di Piazza Armerina che hanno avviato alcuni accertamenti per verificare la tipologia di lavoro in esecuzione e se sono state adottate tutte le misure di sicurezza legate all’intervento che ha poi scatenato la fuga di casa,