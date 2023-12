Lega, costituita sezione a Barrafranca, Di Vita è il coordinatore

La Lega Salvini Premier ha costituito una sezione a Barrafranca e nominato come coordinatore comunale, Rosario Di Vita.

La sezione a Barrafranca

L’annuncio è del Commissario provinciale della Lega Claudio Millia che, nella giornata di ieri, ha tenuto a battesimo la nuova sezione. Presenti anche il responsabile provinciale Enti locali, Vincenzo Milazzo ed il responsabile dei Tesseramenti provinciale Riccardo Stella.

“La scelta di Di Vita rappresenta un sicuro investimento per il partito data la pluriennale esperienza che lo stesso ha maturato per tanti anni all’interno del Centrodestra” spiega Millia.

Trenta nuovi tesserati

Secondo quanto fanno sapere dalla Lega, all’incontro hanno partecipato un centinaio di simpatizzanti e contestualmente sono state sottoscritte 30 nuove tessere.

Le critiche al Centrodestra

Nel corso dell’iniziativa, si è discusso di politica, in chiave strettamente locale, e sono emersi durante la discussione, “gli errori macroscopici che hanno condotto un Centrodestra non coeso, sfilacciato e rappresentato forse non al meglio , a dover perdere le lezioni amministrative in modo del tutto inaspettato e consegnando la città di Barrafranca, ad un governo di sinistra” si legge nella nota diffusa dalla Lega.

Chi fa parte della Lega

Della sezione di Barrafranca fanno parte molti candidati alle ultime elezioni amministrative tra i quali ad esempio Alessandro Ferrigno “che nonostante i suoi 350 voti di preferenza e quindi lo splendido consenso personale ottenuto, è risultato il primo dei non eletti” aggiungono gli esponenti della Lega.

“La costituzione della nuova sezione è stata inoltrata agli organismi regionali e comunicati al Commissario regionale della Lega Salvini Premier On. A. Tardino” dice il Commissario provinciale della Lega, Claudio Millia.