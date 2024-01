Parco urbano, progetto affidato alla Kore per 122 mila euro

La Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università Kore di Enna ha avuto in affidamento la progettazione esecutiva del Parco urbano di Enna. E’ quanto emerge in una determina dirigenziale che fa seguito all’annuncio dal sindaco, Maurizio Dipietro nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale.

Il Parco urbano di Enna bassa

La finalità del Parco urbano di Enna bassa è di ricucire il tessuto tra i diversi complessi residenziali e la sede universitaria su un’area di circa 10 ettari ed è un’idea che si trascina da anni, rallentata dalla burocrazia.

L’impegno di spesa

La scelta è caduta sulla Kore in quanto “annovera al proprio interno le giuste professionalità al fine di sviluppare l’idea progettuale richiesta” si legge nella determina dirigenziale. Nel documento dell’amministrazione comunale è indicato l’impegno di spesa che è pari a 122 mila euro.

L’offerta della Kore

La spesa è stata ritenuta conveniente dal Comune di Enna dopo aver esaminato l’offerta della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Enna Kore pari a 100.000,00 oltre IVA al 22%”. Nella sua proposta, l’Università aveva inserito “l’espletamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva inerenti in particolare la definizione dei requisiti funzionali dell’area, la progettazione di fattibilità degli interventi e degli spazi per la pubblica fruizione, la progettazione esecutiva delle strutture e degli spazi costruiti, la progettazione idraulica degli interventi di raccolta e regimentazione delle acque, gli studi di inquadramento paesaggistico e relative relazioni tecniche e specialistiche”.

La decisione del Comune di Enna

Per il Comune di Enna, la proposta è stata ritenuta vantaggiosa, considerato che “l’offerta tecnico-economica risulta inferiore allo schema di compenso professionale sviluppato, ai sensi del DM parametri, per la categoria dell’opera e per le prestazioni richieste per complessivi € 136.847,61 oltre spese, oneri accessori ed IVA”.