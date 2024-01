Disabili gravi a Enna, terapia per migliorare loro autonomia

Il Comune di Enna ha dato il via al progetto denominato “DOPO DI NOI”, insieme all’Asp di Enna e all’Assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali. È stata, infatti, affidata a quattro cooperative di Enna: Anchise, Cooperativa Sociale “La Contea”, Ippoterapia Montika e Comunità Alloggio “Insieme”, la realizzazione di due programmi .

Come avverrà la terapia

“Questi programmi – spiega l’assessore alle Politiche sociali Francesco Di Venti – prevedono dei percorsi di inclusione sociale e di educativa domiciliare, svolti da un educatore e da uno psicologo presso l’abitazione della persona interessata e finalizzati all’accrescimento della consapevolezza, l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia delle persone con una disabilità grave, per migliorare la loro gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale”.

“L’avvio di questo percorso – aggiunge il sindaco Maurizio Dipietro- rappresenta un primo concreto passo verso la costruzione di un “dopo di noi” fatto di sostegno e inclusione per le persone con disabilità grave”.