Auto “impazzita” a Enna finisce contro protezioni e 2 macchine

Un’auto, parcheggiata in largo Russo, ed Enna, a causa della rottura dei freni, ha percorso pericolosamente la strada.

La corsa della macchina

Per fortuna, in quel momento, non c’erano pedoni che avrebbero potuto essere travolti, ma il veicolo, dopo aver tamponato altri due mezzi, ha finito la sua corsa contro la protezione, ricavata in viale Paolo e Caterina Savoca, costituita da pilastri in cemento e ringhiera in ferro. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna.

“Non ci sono feriti”

Come fa sapere l’amministrazione comunale di Enna, “non risultano danni a persone” ma le altre due volte urtate dalla macchina hanno subito dei gravi danni. “Grazie al tempestivo intervento del Comune – spiega l’assessore Francesco Alloro – che sta provvedendo alla messa in sicurezza dell’area interessata, il Viale Paolo e Caterina Savoca non verrà chiuso al transito”.