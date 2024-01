Trasporto disabili, timori su stop al servizio a Valguarnera

La sindaca di Valguarnera, Francesca Draià attraverso un video social, ormai diventato il suo principale strumento di comunicazione, cerca di mettere la parola fine sulla polemica divampata in questi giorni a seguito della probabile sospensione del servizio trasporto disabili, costretti per la riabilitazione a recarsi in strutture della provincia.

Le paure per lo stop al servizio

Qualche giorno fa infatti il fratello di un disabile, Giampietro Platania, sempre attraverso social, oltre a lamentarsi della sospensione del servizio, denunciava la discriminazione del proprio congiunto, sol perché la sua famiglia era amica di consiglieri di opposizione. “Tutto ciò -scriveva- non può diventare motivo di rivalsa su questioni in cui bisognerebbe scindere le amicizie private da questioni di pubblico interesse.” Sul motivo poi perché l’amministrazione ogni anno non riesce a rinnovare la convenzione per il trasposto dei disabili ai centri di riabilitazione, il cittadino si sarebbe visto rispondere da un componente della Giunta Draià: “è colpa dei vostri amici che non hanno approvato il bilancio.” E di rimando si è chiesto: “Può essere mai colpa dei consiglieri comunali se questa amministrazione ha avuto i pareri negativi da parte dei revisori? E’ colpa loro se i conti al Comune non quadrano più? Ed ancora: Perché i fondi per il carnevale si trovano e quelli per i disabili no? E poi la chiosa finale: “Ho l’impressione che per questa

amministrazione vige la regola o con me o contro di me”.

La replica della sindaca

“Dichiarazioni gravissime – risponde la sindaca- le accuse mosse sono infondate, posso solo affermare che su questo problema per quel che mi riguarda non ho incontrato sino a questo momento nessuna

famiglia per segnalarmi dei problemi. Mi aspetto le scuse da parte di questo cittadino. Posso solo dire che il servizio sino al 31 dicembre è stato garantito come lo sarà anche quest’anno. Siamo ancora nei primi

giorni dell’anno e già le prime polemiche. E’ questo che mi dà fastidio.

“Soldi ci sono”

E’ vero, rispondo a questo cittadino che non è stato ancora approvato il Bilancio, ma le somme occorrenti per questo servizio li abbiamo e sono garantite per il futuro con un contributo, anche in caso di

gestione provvisoria. Il Comune, sulla questione, in questo momento è sprovvisto di regolamento, spero presto venga approvato dal Consiglio.”

L’opposizione

Sull’argomento è intervenuto anche il consigliere di opposizione Angelo Bruno che ha voluto dire la sua: “Abbiamo tanti tempi per confrontarci e scontrarci, molte occasioni per rappresentare anche con forza le nostre convinzioni. Ma sul tema dei disabili NO, su questo tema Valguarnera deve avere una sola voce. Per ora è importante garantire il servizio, dico solo di andare oltre al contributo che è un debole palliativo”.

Commissione convocata

Lunedì sarà convocata la 2 ^ commissione consiliare da parte della presidente Filippa D”Angelo per discutere del problema

Rino Caltagirone

Foto tratta da assistenzatorino.it