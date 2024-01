Scuola al gelo, sindaco la chiude ma famiglie protestano

Dopo oltre 15 giorni di sospensione delle attività didattiche, la scuola primaria del plesso “Francesco Lanza” stamane lunedì 8 gennaio rimane chiusa. A deciderlo un’ordinanza della sindac di Valguarnera Draià che giustifica la chiusura “per manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento”. E’ infatti il Comune a provvedere alla manutenzione delle scuole di 1^ grado.

Le proteste delle famiglie

Per molte famiglie una decisione assurda e paradossale, come se le vacanze natalizie non fossero bastate per riparare la caldaia. Ad intervenire sulla decisione molte famiglie e la sezione locale dei giovani DC che criticano l’amministrazione comunale e la sindaca per l’inspiegabile ritardo.

I giovani della Dc contro Comune

“Quindici giorni di vacanze natalizie – affermano via social i giovani DC- evidentemente non sono bastati per la manutenzione dell’impianto, occorreva un ulteriore giorno di chiusura, per riprendere le attività scolastiche. Anche questa volta il sindaco evidenzia la sua pessima organizzazione nel gestire le problematiche che riguardano la nostra comunità. Quello che tutti ci chiediamo è perché il controllo o la manutenzione dell’impianto non sia avvenuta prima”.