Finanziaria, ecco tutti i soldi per i Comuni ennesi

La Finanziaria ha portato dei soldi per alcuni Comuni dell’Ennese. Il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia ha presentato alcuni emendamenti, che sono passati, e che consentiranno di realizzare musei, ristrutturare strade e di portare avanti delle iniziativa

Acquisto ex chiesa a Calascibetta

Ci sono 100 mila euro per Calascibetta, in particolare per l’acquisto dell’ex chiesa di San Pietro per adibirla a museo.

200 mila euro a Cerami e Catenanuova

Altri 100 mila arriveranno al Comune di Cerami per realizzare un museo di arte contemporanea. 100 mila per la riqualificazione di una strada a Catenanuova.

I fondi per la progettazione

I soldi per tutti i Comuni ennesi arriveranno dalla ripartizione dei Fondi per la progettazione. Si tratta di una misura finalizzata al trasferimento della risorse agli enti locali in modo da aiutarli, sotto l’aspetto economico, alle fasi di progettazione e programmazione legati alla partecipazione ai bandi.

“Siamo riusciti a modificare gli assetti nella distribuzione dei cosiddetti Fondi progettazione. Prima l’assegnazione era parametrata sul numero di abitanti ma questo avrebbe penalizzato Comuni piccoli, come Sperlinga, Cerami o Nissoria, spostando la bilancia dalla parte della città grandi, come Palermo, Catania e Messina. Ho proposto un emendamento, poi passato, che prevede la metà dei contributi distribuiti in parti uguali per tutti, l’altra in proporzione al numero degli abitanti. Questo ha consentito di disporre di maggiori risorse per i Comuni più piccoli, tra cui quelli dell’Ennese. Parliamo di un fondo che porta in dote circa 35 milioni di euro”.

Contributi per Barrafranca

Il parlamentare regionale del Pd, sostiene che “ci sono fondi per 300 mila euro destinati ai Comuni che sono stati sciolti per mafia ed in questo ci rientra il Comune di Barrafranca“.

Aiuti alle associazioni antiracket

Infine, ci sarà un sostegno alle associazioni antiracket pari a 150 mila euro, tra cui tutte quelle dell’Ennese. “Queste risorse saranno impegnate per le attività di prevenzioni alle estorsioni” conclude il deputato regionale del Pd.