Maltempo, allerta gialla per il terzo giorno nell’Ennese

Allerta gialla per il terzo giorno consecutivo nell’Ennese, così come in tutta la Sicilia. Sono previsti Temporali e forti raffiche di vento, come emerge nel bollettino diramato dalla Protezione civile.

Freddo e pioggia

Nella nota emerge il prosieguo anche delle condizioni meteo avverse per le prossime ore. Insomma, possibili disagi ovunque a causa delle piogge con temperature che rimangono tutto sommato stabili e quasi in linea con le medie stagionali con valori massimi compresi tra gli 8 ed i 15 gradi ma con maggiore percezione di freddo a causa dell’umidità..

Il nuovo appello dei sindaci

I sindaci, come nelle altre occasioni, hanno lanciato l’appello alla prudenza, specie negli spostamenti tra un Comune ed un altro.