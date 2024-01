Servizio civile, Comune Enna mette a disposizione 10 posti

Scadrà il 15 Febbraio alle 14 il termine di presentazione della domanda relativa al bando ordinario di Servizio civile universale 2023.

Il Comune di Enna, “ci sono 10 posti”

“In tale contesto – spiega l’assessore Walter Cardaci con delega al volontariato – il Comune di Enna mette a disposizione dieci posti in diversi progetti: Biblioteche d’Italia: volontari per promuovere cultura; Volontari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano; Italia educante: volontari per la cittadinanza attiva; Volontari per promuovere il turismo e il territorio”.

Le finalità

“Il Servizio Civile – prosegue Cardaci – consente ai volontari di partecipare alla vita della sua comunità e contribuire così al suo miglioramento; essere parte per un anno di un’organizzazione stimolante in grado di arricchirlo umanamente e professionalmente; collaborare attivamente a fianco di professionisti dei diversi settori”. Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.