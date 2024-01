Il Forum area interna Troina sbarca alla Regione

Il Forum aree interne dell’Area interna Troina è stato inserito d’ufficio nel Forum del Partenariato

per il ciclo di programmazione 2021/2027 dal Dipartimento della programmazione della Regione siciliana.

Il Forum parteciperà ad assemblee, incontri ed eventi su informazione dell’amministrazione regionale, potrà inviare contributi, segnalazioni e richieste di informazione all’amministrazione regionale.

Il ruolo del Forum

Delle 11 Aree Interne della Sicilia (5 dal ciclo di programmazione 2014-2020 e più 6 dal ciclo di programmazione 2021-2027), quella di Troina è l’unica dove c’è stata un’associazione, come Il Forum Aree Interne, che ha svolto un’intesa attività di animazione sul territorio dell’ennese per spingere i sindaci di 14 comuni a farsi carico dello sviluppo locale del loro territorio e delle loro comunità e a creare la coalizione delle istituzioni pubbliche per l‘elaborazione e l’attuazione della strategia di sviluppo. Ora questa coalizione delle istituzioni pubbliche sta prendendo forma giuridica nell’Unione dei Comuni.

Il legame con gli operatori economici

“Ma questa coalizione da sola non basta”, dicono quelli del Forum Aree Interne, che pensano anche ad una coalizione di operatori economici e delle loro rappresentanze. Oltre ai sindaci, che assieme all’Unione dei Comuni individui un’idea-forza che faccia da traiano per l’intero territorio dei 14 comuni. Tra gli attori dello sviluppo, oltre ai sindaci, ci sono il ceto imprenditoriale, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e le banche. Tutti insieme, questi attori del territorio, devono individuare un’idea-forza che faccia da traino per l’intero territorio: turismo, agricoltura, rafforzamento del sistema di piccola e media impresa artigiana o industriale o un mix tra alcuni o tra tutti questi settori nell’ambito di un progetto integrato di sviluppo.

Silvano Privitera