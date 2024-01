Lavoro, offerta per Neuropsicomotricista

L’associazione Luciano Lama Ong di Enna è alla ricerca di una figura in possesso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, un neuropsicomotricista.

Progetto in Algeria

Il professionista sarà inserito un un progetto nei campi profughi della popolazione Saharawi in Algeria. Infatti l’Associazione Luciano Lama Ong è partner del progetto “Eduarte-Giovani Inclusione Futuro”, ammesso a finanziamento dalla Regione Emilia Romagna e presentato dall’Associazione El Ouali, con partner co- proponente CISP.

L’inclusione

L’obiettivo del progetto è di contribuire all’inclusione sociale ed educativa, rafforzando le centralità dei giovani Sahrawi come futuro della comunità. Quindi la Luciano Lama è alla ricerca di un volontario che abbia i requistiti richiesti da impiegare nel progetto per l’implementazione di alcune attività da svolgere presso i campi profughi Sahrawi in Algeria.

Come inviare la candidatura

Si può inviare la propria candidatura, allegando CV e lettera di presentazione all’indirizzo email: assllama3@gmail.com, o a brevi manu presso la sede dell’Associazione sita a Enna in Via Civiltà del Lavoro 17/A. Per maggiori info chiamare al numero 0935/533211. La scadenza di presentazione delle domande è il 31 gennaio 2024. Per informazioni ONG Luciano Lama – via Civiltà del Lavoro 17 94100 Enna bassa tel 0935533211 mail asslama3@gmail.com

