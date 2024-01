Agricoltori, protesta in Prefettura, “famiglie, sosteneteci”

Si terrà lunedì, davanti alla sede della Prefettura, ad Enna, la manifestazione di protesta degli agricoltori. Iniziative analoghe saranno organizzate nelle altre province della Sicilia.

Vertice ad Enna

E’ quanto è stato deciso nelle ore scorse ad Enna, nel corso dell’incontro, che ha avuto come slogan “Sicilia alza la voce“, a cui hanno preso parte gli imprenditori agricoli, alla cui testa c’è Franco Calderone, di Marineo, tra i fondatori nel 2011 del movimento dei Forconi. Le proteste, senza una vera sigla datoriale, seguono quelle organizzate la settimana scorsa alla Bolognetta, nel Palermitano, ed a Poggioreale, nel Trapanese.

“Le famiglie stiano al nostro fianco”

Nel corso dell’incontro, Calderone ha chiesto il sostegno delle famiglie e della scuola per difendere le imprese del territorio che rappresentano una fetta consistente dell’economia locale. L’imprenditore ha agitato lo spettro della “farina di grillo” e della “carne sintetica” che, a suo parere, rischiano di affossare, in modo definitivo le aziende agricole italiane e siciliane.

Fotovoltaico “nemico” dell’agricoltura

Il leader di questo movimento ha anche lanciato il suo anatema contro gli impianti fotovoltaici. Secondo Calderone, gli interessi attorno a questo asset energetico sono enormi ma sono un danno per l’agricoltura, per via del fatto che assorbono molti terreni ed allo stesso tempo non portano alcun beneficio al territorio. Inoltre, nella tesi di Calderone la Sicilia in particolare è diventata la base di questi affari sul solare.

