Il suicidio del medico, sgomento a Enna, “non ci sarà autopsia”

E’ sotto shock la comunità ennese per il drammatico epilogo che ha preso la vita del giovane medico, S.L:N 29 anni, trovato morto all’interno dell’autodromo di Pergusa.

“Non ci sarà autopsia”

I carabinieri, coordinati dai magistrati della Procura di Enna, compiranno altri accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo, ma, stando ad autorevoli fonti investigative, non sarà disposta l’autopsia, in quanto sembrerebbe abbastanza chiaro che si è trattato di un suicidio.

Comunità ennese sotto shock

Ad Enna, non si parla di quello che sembra essere un drammatico gesto, del resto il 29enne era molto noto in città, così come la sua famiglia, sotto shock per l’accaduto.

I minuti prima della tragedia

Da una prima ricostruzione, che è comunque al vaglio delle forze dell’ordine, la vittima avrebbe assunto, nella serata di ieri, delle sostanze, forse dei farmaci ma questo è ancora da accertare, con l’idea, presumibilmente, di togliersi la vita.

L’arrivo dei soccorsi

Non è ancora chiaro perché avesse scelto di recarsi all’autodromo di Pergusa, in ogni caso, secondo un’altra fonte istituzionale, sarebbe stato lo stesso 29enne a chiedere soccorso, a quanto pare avrebbe avuto un ripensamento e magari per riuscire a salvarsi avrebbe allertato l’intervento dei soccorritori. Solo che quest’ultimi non avrebbero fatto in tempo, per cui quando lo hanno individuato per lui non c’era più nulla da fare.

I funerali

Nelle prossime ore, non appena saranno conclusi gli ultimi accertamenti, la salma sarà a disposizione della famiglia per la celebrazione del rito funebre, la cui data non è stata ancora definita.