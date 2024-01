Dramma a Gagliano, studente si toglie la vita

“Ciao Giuseppe, studente dell’Istituto Tecnico di Regalbuto, a te va il nostro più sentito ultimo saluto”. E’ il commento del sindaco di Regalbuto, Vittorio Angelo Longo, sulla sua pagina social, dopo la notizia della tragica scomparsa di un giovane di Gagliano, Giuseppe Leonardo, 18 anni, che, stando ad una prima ricostruzione, nei giorni scorsi si sarebbe tolto la vita. Una drammatica vicenda che ha fatto il giro dei social, destando molta tristezza e sgomento.

Il drammatico gesto

Si sarebbe lanciandosi da una altezza ragguardevole, dalla ringhiera di piazza Nino Grippaldi, secondo alcune testimonianza. Le lesioni riportate non gli avrebbero consentito di vivere, del resto sono stati inutili i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita.

Il funerale a Gagliano

Non si conoscono ancora le ragioni del drammatico gesto ma resta la tragedia per la famiglia e gli amici che ieri hanno tributato l’ultimo saluto in occasione del funerale.

Il saluto degli amici

Al rito funebre hanno preso parte tantissime persone. Gli amici lo hanno portato a spalla fino al luogo del suicidio. Molti si sono recati fin lì in sella ai ciclomotori e c’era pure quello del 18enne: tutti quanti hanno dato gas per fare rumore e salutare così il loro amico. Il sindaco di Gagliano, Giuseppe Baldi, ha proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio della propria comunità.

Il cordoglio del sindaco di Regalbuto

“La comunità di Regalbuto tutta si associa, assieme a quella gaglianese, al grandissimo dolore della famiglia Leonardo per la prematura e tragica scomparsa del loro amato figlio” dice ancora il sindaco di Regalbuto.