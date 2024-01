Risiko nella sanità, chi dopo Iudica? Ecco i candidati

A fine mese si deciderà l’assetto definitivo, o quasi, della sanità siciliana, con nuovi o vecchi manager che gestiranno le Asp e gli ospedali fino al termine della legislatura, anche se, con la politica, di definitivo non c’è mai nulla.

La partita di Schifani e del Centrodestra

“Ci troviamo alla vigilia della nomina dei direttori generali che saranno scelti entro il 31 gennaio, è un obbligo normativo. La proroga dei commissari era stata fatta in attesa degli elenchi dei direttori sanitari e amministrativi, che sono stati completati” ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani. La partita non è affatto semplice perché tutti i partiti del Centrodestra hanno degli uomini o delle donne su cui puntare, in ogni caso, gli elenchi sono completi e da questi, oltre che dall'”urna” degli attuali 27 commissari, si dovrà attingere per la scelte.

Chi dopo Iudica?

Naturalmente, l’interesse per la provincia di Enna verte sulla posizione apicale dell’Asp di Enna: il commissario è Francesco Iudica che svolge questo incarico dal dicembre del 2022 ma il suo ruolo di manager dell’azienda sanitaria ennese risale al 2019.

La rosa dei nomi fra cui scegliere

Ma la rosa dei nomi non è infinita. Bisogna nominare, come si legge nell’articolo di BlogSicilia di Manlio Viola, in tutto 27 manager che a loro volta potranno nominare un direttore sanitario ed un amministrativo. Tutti vanno scelti fra gli idonei

Sono 65 gli idonei alla carica di direttore sanitario e altri 57 a quella di direttore amministrativo in base all’esito della selezione che si è svolta presso l’assessorato regionale alla Salute.

I 65 idonei alla nomina di direttore sanitario

Elenco idonei alla nomina di direttore sanitario presso le aziende e gli enti del S.S.R. Sono 65.

Francesco Amico, Luigi Aprea, Teresa Barone, Massimo Bruno, Gaetano Buccheri, Gaspare Canzoneri, Rosalia Caranna, Paolo Cardia, Emanuele Cassarà, Gaetano Cimò, Diana Cinà, Domenico Cipolla, Antonio Tobia Colucci, Michelangelo Condorelli, Giuseppe Cuccì, Giuseppe De Filippis, Antonino Di Benedetto, Giovanni F. Di Fede, Loredana M. Di Simone, Vita Antonella Di Stefano, Giuseppe Drago, Raffaele Elia, Giuseppe Falliti, Luca Fazio, Luciano A. Fiorella, Alberto Firenze, Maria Grazia Furnari, Maria Lucia Furnari, Antinio P. Gervaso, Giuseppe Giammanco, Salvatore E. Giuffrida, Giuseppe M.M. Grasso, Danilo Greco, Antonio La Ferla, Paolo La Paglia, Sara Lanza, Antonio Lazzara, Antonino Levita, Gianfranco Licciardi, Francesco Luca, Anselmo Madeddu, Salvatore Madonia, Graziella Manciagli, Ercole Marchica, Gaetano Migliazzo, Domenico Minniti, Rosalia Murè, Giuseppe Murolo, Giacomo Nicocia, Marcello Nuciforma, Giovanni C. Passalacqua, Aurelio Puleo, Giuseppe L.J.E. Quattrocchi, Francesco C. Raimondo, Giuseppe Rao, Antonino Rapisarda, Giuseppe A. Reina, Nicola Reina, Paolina Reitano, Arolodo G. Rizzo, Domenico Runci, Carmelo Sambataro, Mauro Sapienza, Luigi Sicurella, Giuseppe R. Trimarchi.

I 57 idonei alla nomina di direttore amministrativo

L’elenco dei 57 idonei alla nomina di direttore amministrativo suddiviso in due parti.

Gli idonei dopo il colloquio del 10 gennaio. Luigi Guadagnino, Candido Ialuna, Maurizio Lanza, Giorgio Li Vigni, Salvatore Lombardo, Vincenzo Manzella, Vincenzo Manzi, Walter Messina, Giancarlo Niutta, Danilo Palazzolo, Alessandro Pucci, Giulia Pulejo, Massimo Cicero, Tamara Civello, Carmelo Ferrara, Maddalena Samperi, Giovanni Roccella, Giuseppe Venza, Ersilia Riggi, Rosaria Salimbene, Giorgio Santonocito, Francesco Santocono, Maria Sigona, Salvatore Torrisi, Davide Violato.

Gli idonei del colloquio del 9 gennaio. Aldo Albano, Giuseppe Alongi, Elvira Amata, Giovanna Annino, Vincenzo Barone, Vincenzo Bastante, Salvatore Bellomo, Giampiero Bonaccorsi, Beatrice Borghese, Sergio Caltabiano, Arturo Caranna, Monica Maria Castro, Gabriele Ciaccio, Patrizia Cigna, Sabrina Cillia, Tiziana Ciuci, Sergio Consagra, Maria Felicità Crupi, Maria Luisa Curti, Ignazio Del Campo, Fabrizio Di Bella, Giuseppe Di Bella, Catena Di Blasi, Loredana Di Salvo, Salvatore Lucio Ficarra, Rosario Fresta, Pietro Galatà, Pietro Genovese, Riccardo Giammanco, Ornella Monasteri, Alessandro Mazzara, Salvatore Iacolino.