FdI traccia la linea, “priorità alla rete stradale”

Prima direzione provinciale per Fratelli d’Italia servita per definire l’assetto organizzativo e tracciare la linea politica in vista degli imminenti appuntamenti elettorali. I vertici del partito del presidente del Consiglio hanno incontrato gli amministratori del territorio per conoscere da loro quali sono le criticità maggiori delle comunità che governano.

La rete stradale

“Tra le questioni poste certamente – dice il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Nino Cammarata, sindaco di Piazza Armerina – la situazione delle rete infrastrutturale e viaria dell’intero territorio“.

Vertice regionale

“Come anticipato prima di Natale, su input di Fratelli d’Italia, sarà indetta una riunione, i primi di febbraio, con il governo regionale, istituzioni e sindaci per un aggiornamento sullo stato degli interventi sulla nord-sud, e anche di altre arterie fondamentali” spiega Cammarata.

La verifica sui progetti

La direzione provinciale di FdI sostiene che sarà avviata una verifica sullo stato dei progetti che riguardano la rete infrastrutturale ennese.

“L’intento del partito è quello di aprire un focus sullo stato dei progetti e opere strategiche per lo sviluppo del territorio; da un lato progetti già previsti e finanziati, ma in attesa di essere avviati, dall’altro da programmare con le nuove risorse messe a disposizione dal governo nazionale e dall’Europa” conclude il presidente provinciale di FdI, Nino Cammarata.