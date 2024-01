Covid, vaccinazioni domiciliari in 4 Comuni

L’Uca , unità di continuità assistenziale dell’area nord della Provincia di Enna fa sapere di effettuare, su prenotazioni, le vaccinazioni anti Covid-19 anche a domicilio.

Il direttore del distretto di Agira

Giuseppe Bonanno, Direttore del Distretto sanitario di Agira, in una nota, ha spiegato le modalità operative della campagna vaccinale.

I 4 Comuni

“Le vaccinazioni domiciliari sono previste – dice Bonanno – per i soggetti allettati, non deambulanti e per i ricoverati presso le Rsa e le Case famiglie, di cura, ecc. ricadenti nei Comuni dei Distretti sanitari di Agira e Nicosia. Le vaccinazioni nella sede dell’UCA, situata a Nissoria in via dell’Orto n.1, eseguite quindi in ambulatorio, sono dirette ai pazienti deambulanti residenti nei Comuni del Distretto di Agira (Agira, Leonforte, Nissoria, Regalbuto)”.

Prenotazioni ed orari

“Le vaccinazioni saranno effettuate in seguito a prenotazione, allo scopo di consentire un’adeguata programmazione, chiamando i seguenti numeri telefonici: 0935/660157, cell.366/9508527. Gli utenti hanno a disposizione anche la seguente email: usca.agira@asp.enna.it È possibile prenotare da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 11:00” conclude Bonanno.