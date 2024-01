Enna, Stompo, “proseguiamo la nostra marcia”

“La mia preoccupazione era la tenuta mentale della squadra ma c’è stata grande concentrazione”. Lo ha detto il presidente dell’Enna calcio, Luigi Stompo, alla fine della gara vinta dai gialloverdi, al Gaeta, contro la Leonzio.

Le parole del presidente

Il massimo dirigente dell’Enna temeva un calo di concentrazione perché il pronostico era sbilanciato dalla parte della squadra di Campanella ma tutti i dubbi sono stati fugati dopo pochi minuti dall’inizio del match, infatti l’Enna ha impiegato 10 minuti per fare due gol. “Ho visto impegno e concentrazione da parte della squadra ma adesso dobbiamo proseguire la nostra marcia in campionato”.

Il confronto a due

La classifica dice che saranno Enna e Paternò a contendersi la promozione diretta in serie D. Il Modica ha ormai mollato la presa, probabile che deciderà di giocarsi le sue possibilità ai play off. “Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, quella che giocheremo in trasferta a Santa Croce Camerina. Dobbiamo prepararla nel migliore dei modi” dice l’ad dell’Enna, Fabio Montesano.