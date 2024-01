Caro acqua, Ati, “gestore sospenda bollette”

L’Ati di Enna ha chiesto ad Acqua Enna di sospendere immediatamente le bollette dell’acqua recapitate in questi giorni ai cittadini. Sono state, infatti, recapitate, come riportato da ViviEnna in merito a diversi casi a Valguarnera, delle bollette con costi esorbitanti che hanno scatenato la reazione degli utenti. Analoghe situazione si sarebbero verificati in altri Comuni dell’Ennese.

AcquaEnna convocata dall’Ati

“Non è ammissibile una azione così gravosa a carico degli utenti – afferma il presidente Nino Cammarata – ancor più per responsabilità dirette del gestore”. I vertici della società d’ambito sono stati convocati urgentemente dinanzi all’assemblea dei soci dell’Ati, ovvero i sindaci della provincia, per riferire sulla questione.

Il presidente dell’Ati

E Cammarata, che è il sindaco di Piazza Armerina, non usa mezzi termini. “Chiediamo l’immediata sospensione della bollettazione – afferma – per questo stiamo convocando Acqua Enna in assemblea”. Secondo quanto si apprende, queste bollette sarebbero arrivate in ritardo e per di più, a fronte di cifre non indifferenti, si darebbe agli utenti la possibilità di distribuirli in due sole rate. “Tutto ciò non è tollerabile – conclude il presidente -. Non possiamo consentirlo”.