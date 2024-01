“Ha ucciso il padre”, figlio arrestato per omicidio

La Procura di Enna ha disposto l’arresto di Matteo Menzo, il figlio di 22 anni dell’imprenditore edile di Enna ucciso a coltellate nel pomeriggio di oggi nell’abitazione di famiglia. Secondo alcune autorevoli fonti investigative, il giovane, indagato per omicidio, poco prima delle 19 avrebbe fatto sapere alla polizia che lo cercava in quanto sospettato del delitto, il luogo in cui si trovava.

Le ricerche e la decisione del pm

Inizialmente, si sarebbe dileguato, non è escluso ma questo lo stabiliranno gli inquirenti al termine degli accertamenti, che avrebbe deciso di non aggravare la sua posizione. E così, in serata, ha messo piede negli uffici della polizia ed è qui che è iniziato l’interrogatorio del 22enne, al termine del quale il pm, Salvatore Interlandi ha deciso di firmare l’arresto.

Le indagini della polizia

Ci sono ancora molti punti da chiarire, a cominciare dal movente e poi sotto i riflettori ci sono le modalità con cui si è consumato il delitto.